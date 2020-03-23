عمليات بغداد تعلن القبض على 791 مخالفا لقرار الحظر واحتجاز 331 عجلة ودراجة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن القبض على 791 مخالفا لقرار الحظر واحتجاز 331 عجلة ودراجة.

وقالت القيادة في بيان انه “رغم تاكيداتنا السابقة على أهمية الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذا الحظر”.

واضافت ان “قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل مع هؤلاء”، مشيرة الى انه “تم القاء القبض على ٧٩١ مخالفاً، كما حجزت ٣٣١ عجلة ودراجة نارية”.

وتابعت ان “عدد الغرامات بلغت ١٤٥٥٢ غرامة”، مشيرة الى ان “هذه الإعداد منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية ٢٢ من الشهر ذاته”.

واكدت ان “قواتنا الامنية مازالت مستمرة باجراءاتها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون”.