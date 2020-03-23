قرارات مهمة حول وباء كورونا في العراق.. “الوضع الوبائي خطر جدا”

اكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، ان قرارات مهمة حول وباء كورونا ستصدر اليوم الاحد، من الاجتماع المشترك لخليتي الازمة الحكومية والبرلمانية، مشيرا الى ان الوضع الوبائي اصبح خطر جدا وعلى المواطن ان يعي حجمه و أن يكون على قدر المسؤولية لتجاوز الازمة.

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي إن “الوضع الوبائي اصبح خطر جدا، واليوم هناك اجتماع حاسم وقرارات مهمة ستصدر من الاجتماع المشترك اليوم لخليتي الازمة الحكومية والبرلمانية”، مبينا ان “هناك اشكالات كبيرة بقضية احتواء كورونا منها عدم التزام وتعاون المواطن وضبط سلوكه بالالتزام بالتعليمات والارشادات اضافة الى ضعف الامكانيات الصحية لدينا وعدم قدرة المستشفيات والبنى التحتية على احتواء الاعداد الكبيرة من الاصابات بحال تفشي المرض لاسمح الله”.

واضاف الزيادي، ان “الضغط يسير باتجاه تقليل اعداد الاصابات، كون الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من التهاون، حيث ان التزام المواطن بالتعليمات والابتعاد عن التجمعات هو امر واجب وضروري”، لافتا الى ان “تجاوز الازمة هو واجب تكاملي بين المواطن والجهات الرقابية الامنية وقوة القانون والمنابر الاعلامية والدينية والاجتماعية والعشائرية لتوعية المواطن وفرض اجراءات الوقائية بكل الوسائل المتاحة”.

واكد الزيادي، اننا ” دخلنا بمرحلة خطرة لا تتناسب مع امكاناتنا الصحية ولاسبيل امامنا للخلاص من هذا الوباء الا الالتزام بالاجراءات الوقائية لحماية ابناء الشعب العراقي وان يعي المواطن حجم الخطر وان يكون على قدر المسؤولية لمواجهته”.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس السبت 21 آذار، تسجيل 21 إصابة جديدة ب ‍‍فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 217 اصابة و17 حالة وفاة و43 حالة شفاء.

ودعا استفتاء للمرجع السيستاني في وقت سابق إلى الالتزام بـ “منع التجمعات”، مشددا على الالتزام بـ “منع التجمعات” وأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي ب‍الصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.