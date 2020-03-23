“لن يقطع الإنترنت”.. وزير الاتصالات يؤكد التنسيق مع خلية الأزمة والاجهزة الامنية

أكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الاحد، التنسيق مع خلية الأزمة والاجهزة الامنية من اجل عدم انقطاع خدمة الانترنت، عازيا ضعف الخدمة في الايام القليلة الماضية الى عدم تمكن الكوادر المختصة من الوصول الى اماكن عملها.

وقال الربيعي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية إنه “لا توجد أي نية للوزارة لقطع خدمة الإنترنت في العراق”، مبيناً أن “ما حصل في اليومين الماضيين هو عدم استطاعة فرق الوزارة من الوصول إلى مناطق العمل بسبب فرض حظر التجوال”.

وأضاف الربيعي، أنه “تم التنسيق مع خلية الأزمة وقيادة العمليات للسماح لملاكات الوزارة الجوالة والشركات التابعة لها من الوصول إلى أماكن عملهم لتحقيق انسيابية في عملها وعدم قطع خدمة الإنترنت”.

وكانت شركة “ايرثلنك” التي تعد اكبر شركة مزودة لخدمة الانترنت في العراق، قد حذرت في وقت سابق، من توقف الخدمة، نتيجة عدم تمكن كوادرها من الوصول الى اماكن عملهم، وطالبت خلية الازمة والقوات الامنية بتسهيل مهمة تنقلهم خلال فرض حظر التجول.