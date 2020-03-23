متقاعدون يناشدون النزاهة بفتح تحقيق باستقطاع مبالغ للتأمين الصحي

ناشد متقاعدون، الاحد، هيئة النزاهة بفتح تحقيق باستقطاع مبالغ للتأمين الصحي من رواتبهم، معتبرين ان التأمين يجب ان يكون طوعيا.

وقال المتقاعدون إن “هنالك كتابا من هيئة التقاعد حول التامين الصحي الاجباري للمتقاعدين والذي تم لصالح شركة كلوب مد للتامين الصحي اللبنانية”.

وأضافوا أنه “تم استقطاع مبلغ 1500 دينار لكل متقاعد واذا حسبنا عددهم يعني 6 مليون متقاعد يعني 9 مليار دينار شهريا”، معتبرين أن “التامين يجب ان يكون طوعيا ومتفقا عليه”.

وطالب المتقاعدون هيئة النزاهة بـ”التحقيق بهذا الملف”، مؤكدين أن “هناك فسادا كبيرا فيه”.