محافظ البنك المركزي يصدر توجيها للمصارف بشأن تأجيل المطالبة بأقساط القروض والسلف

أصدر محافظ البنك المركزي علي العلاق، الأحد، توجيها الى المصارف بشأن تأجيل المطالبة بأقساط القروض والسلف على خلفية الأوضاع التي يمر بها البلد وتوقف أغلب الأنشطة المُدرة للدخل.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان إن “محافظ البنك المركزي العراقي وجه رسالة الى المصارف بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد وتوقف أغلب الأنشطة المُدرة للدخل، مما أضعف قدرة المتعاملين مع المصارف بالقروض أو السلف على الوفاء بالتزاماتهم خلال مدة تقييد الحركة التي استدعتها جهود مواجهة وباء كورونا”.

ودعا العلاق، بحسب البيان، إدارات المصارف إلى “أخذ خطوات مهمة في تأجيل المطالبة بأقساط القروض والسلف على السواء مما اتخذه البنك المركزي بتأجيل المطالبة بأقساط القروض المرتبطة بمبادراته في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة”.

وألمح، إلى أن “الوظيفة الاجتماعية للمصارف تستدعي مثل هذه الخطوة المتواضعة قياسا إلى ما يتطلع إليه المجتمع من خطوات فاعلة من الجهاز المصرفي”.

يشار الى أن البنك المركزي العراقي قرر، امس السبت، تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة.