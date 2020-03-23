منتسبو مستشفى الصدر يناشدون بالسماح لدخول المدينة ويحذرون من “كارثة”

كشفت مناشدة لمنتسبي مستشفى الشهيد الصدر بمدينة الصدر ببغداد، اليوم الاحد، بوجود حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل المستشفى، فيما ناشدو وزيري الداخيلة والصحة بالسماح لكادر المستشفى بالدخول الى المدينة بالسرعة الممكنة، محذرين من “كارثة”.

وقال المنتسبون في مناشدة وجهوها الى وزيري الصحة والداخلية، فضلا عن مدير صحة الرصافة، جاء فيها: “نود اعلامكم بمنع دخول مدير مستشفى الشهيد الصدر من الدخول الى مدينة الصدر ومنع مدير الطوارئ، وايضا سيارات الاسعاف من الدخول والخروج واحالة المرضى الى العزل الصحي في مستشفى ابن الخطيب، اضافة الى منع الاطباء والمنتسبين حاليا من الدخول”.

وأضافو، “علماً المستشفى يقع في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة ومهددة بانتشار الفايروس وتوجد فيها اصابات مؤكدة بفايروس كورونا وحالات مشتبه فيها بالاصابة بالفايروس، لذا نناشدكم باخذ الاجراءات اللازمة بالسرعة العاجلة لتسهيل دخول وخروج منتسبي وزارة الصحة وسيارات الاسعاف والا سوف تحدث كارثة لايحمد عقباها”.