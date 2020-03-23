نائب يوجه رسالة لوزيري الدفاع الداخلية بشأن الجنود والمنتسبين المجازين

وجه النائب صباح الطلوبي العكيلي، الاحد، رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية بشأن الجنود والمنتسبين المجازين، داعيا الى مراعاة الظروف الحالية وعدم اعتبارهم هاربين.

وقال العكيلي “رسالتي لوزيري الدفاع والداخلية بشأن الوحدات العسكرية الموجودة وصعوبة اواستحالة وصول وتنقل الجنود والمنتسبين المجازين قبل فترة منع التجوال من العودة الى وحداتهم، فيجب ان تراعيا الظروف الحالية، وعدم اعتبارهم هاربين اوتاركين للخدمة”.

ودعا العكيلي الى، “التاكيد والفحص جيدا لمن عاد الى وحدته بعد استمتاعه باجازته كونه قد يكون حاملا للمرض لاسامح الله، وبذلك يعرض الجميع للاصابة بالوباء لاسامح الله، لذلك يجب ان تكون خلية الازمة شاملة للوحدات العسكرية بفروعها كافة”.

يشار الى أن وزارة الدفاع أعلنت، امس السبت، أن رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي قرر العمل بنظام الإجازات وفق عدة ضوابط، مبينةً أن ذلك يأتي استناداً إلى قرار خلية الأزمة الخاص بمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وتحسباً لتطور الموقف.