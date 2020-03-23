هيئة الاعلام تحذر من انهيار منظومة الاتصالات والانترنت

حذرت هيئة الاعلام والاتصالات، الاحد، من انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في البلاد، مطالبة خلية الازمة بوضع حلول عاجلة.

وقالت الهيئة في بيان ” نحذر من تداعيات استمرار عدم السماح لفرق الصيانة التابعة لشركات الاتصالات والشركات المجهزة لخدمات الانترنت (ISP)من القيام بأعمال الصيانة الدورية وتجهيز الوقود لمحطات الارسال كون ان هذه المنظومات ستصبح معرضة للتوقف بسبب قيام بعض الجهات بعرقلة عمل الفرق الفنية الخاصة بشركات الاتصالات والانترنت دون الالتزام بمقررات خلية الازمة”.

واضافت ان “الهيئة تود التذكير مجددا بان قطاع الاعلام و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقري في مواجهة الازمات في العالم وسيمثل العامل الحاسم والرئيسي في مواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا، وان الاستمرار بالتغاضي عن اهمية هذا القطاع الحيوي سيؤدي الى مزيد من الخسائر التي يعود بضررها على المواطن العراقي”.

ودعت الهيئة كافة الجهات المسؤولة الى “ايلاء الاهمية التي تضمن استمرار عمل المعنيين بتشغيل خدمات الهاتف الخلوي وخدمات الانترنت (ISP) واللاسلكي الثابت في العراق”.