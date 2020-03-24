المفتاح –

الناس اللي بتنهج

قعدت جوه بيوتها

تاخد في نفسها

وترجع إحساسها

للدنيا

واللي بيحصل فيها

للشمس اللي بتطلع يوميا

وتروح

من غير ماتصبح علي حد

من يوم الجمعه ليوم الحد

الوش الجد

اللي ماعدش بيضحك

مع انه أجازه

!!

اللمه المتعازه

!!

بس ظروف الدنيا

والعيال

والساقيه

والطاحونه

!!

الدنيا المجنونه

اللي بتجري من غير أسباب

ولا تفسير

!!!

السيستم واقع

والأدمن مدمن

إدمان

وكلامه كثير

!!!

الوقت اللي مفيهوش بركه

و الحاجه المشتركه

في ملامح بكره

والخوف مالفكره

!!

المفتاح في الباب

و الباب في البيت

والبيت في الشارع

والشارع في البلد

والبلد في الأرض

والأرض في المجره

والمجره في الكون

والكون

في عيون

الناس الساكنه

جوه بيوتها

!!

عمرو السعودي