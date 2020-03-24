امنيات أمهات من غزة هل ممكن تحقيقها

كل عام وجميع الأمهات بخير، فخلال إعداد تقرير تمنت الامهات في غزة الكثير من الأمور، من بينهم تمنت سيدة الحصول على عجانه كونها تضطر لعجن كميه كبيرة من الطحين، وتعاني من الخذلان في يديها، قيمة العجانه ٢٠٠ شيكل اتمني المساهمة بسهم في توفير حقها حيث ان كل سهم ٥٠ شيكل.

وآخرى تمنت الحصول على نشاف للملابس كونها تشعر بالبرد كثيرا خلال عملية الغسيل في البرد القارس، كما أنها لا تجد ملابس لاطفالها لاسيما وانها تحتاج لأكثر من يوم حتى ينشف الغسيل، ولا يمتلك أطفالها الكثير من الملابس.

سيدة أيضا تمنت أن تحصل علي سجاد لفرش منزلها كون منزلها من الزينقو وتشعر عائلاتها خلال الشتاء بالدفاء بسبب برودة البلاط والمنزل .

توصلوا اختكم الصحفية ابتسام مهدي

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