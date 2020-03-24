بلاسخارت: بحثنا مع مسؤولي إقليم كوردستان إجراءات مواجهة فيروس كورونا

ورداً على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد هلكوت عزيز، في مؤتمر صحفي، بشأن سبل مواجهة فيروس كورونا، قالت بلاسخارت: “تحدثنا سابقاً عن الإجراءات التي اتخذناها، والاستشارات والمساعدات الفنية التي قدمناها ونواصل تقديمها”.

وأضافت: “نحن نقوم بهذا هنا مع مسؤولي بغداد وكذلك مسؤولي إقليم كوردستان، الأسبوع الماضي زرنا كوردستان، وهناك اجتمعت مع نائب رئيس الوزراء، قوباد الطالباني، وكذلك وزير الداخلية ومسؤولين آخرين، ومنهم الرئيس نيجيرفان البارزاني، للحديث عن الإجراءات والخطوات المستقبلية”، مبينة: “نحن نعمل مع مسؤولي بغداد، ومسؤولي أربيل، وسنواصل ذلك”.

كما دعت الممثلة الأممية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مع وزير الصحة العراقي وممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد العراقيين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال والتوصيات الصحية وقرارات خلية الأزمة، مضيفةً أن “العراق نجح حتى الآن في احتواء فيروس كورونا إلا أن التحدي مستمر”.

بدوره، قال وزير الصحة العراقي، جعفر صادق علاوي: “لدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا”، مبيناً أن “الأعداد في العراق ما زالت مقبولة وعلاجاتنا أثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء”.

من جانبه، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل بالجهود المبذولة محلياً قائلاً: “العراق نجح حتى الآن في تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم أمس السبت، تسجيل 214 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 17 وفاة، و51 حالة شفاء.