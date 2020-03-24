تمديد قرار ايقاف الرحلات الجوية في العراق واقليم كوردستان 4 أيام اضافية

مدّدت سلطات الطيران المدني العراقية ، اليوم الاثنين ، قرار إيقاف الرحلات الجوية في كافة المطارات العراقية ، بضمنها مطاري اربيل والسليمانية الدوليين باقليم كوردستان ، لاربعة أيام اضافية .

متحدث مطار السليمانية ، دانا محمد ، قال أنه ” بعد قرار سلطات الطيران المدني العراقية في 17 مارس / آذار بإيقاف الرحلات الجوية حتى الـ 24 من الشهر الجاري ، قررت اليوم الاثنين ، تمديد الايقاف لاربعة أيام اخرى ، حتى 28 مارس / آذار الجاري” .

موضحاً ، ان ” قرار الايقاف لايشمل رحلات الهلال الاحمر والطيران العسكري ورحلات المساعدات الطبية والحالات الطارئة ونقل المواد الغذائية والشحن الجوي” .

متحدث مطار السليمانية ، دانا محمد ، بيّن بالقول ان قرار تمديد ايقاف الرحلات الجوية يأتي في اطار اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.