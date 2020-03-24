دانة غاز الإماراتية تؤكد عدم تأثر عملياتها بمصر والعراق بتداعيات كورونا

أكدت شركة “دانة غاز” الإماراتية، أن جميع عملياتها في إقليم كردستان العراق ومصر تعمل بكامل طاقتها؛ ولم تتأثر معدلات الإنتاج بانتشار الفيروس الوبائي العالمي “كورونا المستجد”.

وقالت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني ل‍سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الغاز الطبيعي يشكل 75 بالمئة من إنتاجها، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة.

وتساهم هذه العقود بنسبة 50 بالمئة من دخل الشركة السنوي؛ ولا تتأثر خلال تقلبات أسعار النفط، وفقا للبيان.

وأكدت الشركة أنها تتمتع بوضع مالي قوي؛ حيث بلغ رصيدها النقدي 425 مليون دولار في نهاية العام 2019.

كما لا يتطلب منها تقديم تمويل رأسمالي مباشر لخطط نموها في إقليم كردستان العراق، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

و”دانة غاز” شركة رائدة من القطاع الخاص، تعمل في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، تمتلك دانة غاز حاليا أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق، بمعدل إنتاج بلغ 67.600 برميل من النفط المكافئ يوميا في 2017.