دور طبيعــة آلعلاقــة آلزوجية في نشوء آلمشكلات آلسلوكية لدى آلأطفال

ركّزنا في هذا البحث (وهو رسالة ماجستير) على جُذور و عوارض آلمشاكل آلزوجية و إنعكاساتها السّلبية ألمُدمرة علي روح و سلوك آلأبناء و بآلتالي المجتمع , مع بيان سايكولوجيّة آلزواج و طبيعة العلاقات الزوجيّة و آلهـــدف منها, كونها أهمّ مُؤسّسة إجتماعيّة و نفسيّة و أخلاقيّة و حضاريّة تُحدّد سعادة آلمُجتمع أو شقاءهُ , و آلأيمان و المعرفة الواعية لهما دور كبير في تقويم التربيّة, لأنّهما يُحقّقان ألأنسجام آلأيجابيّ داخل آلعائلة كنبع رئيسي لتغذية آلطفل بالمحبة و آلأمن و آلعشق و آلتحمل و آلتعاون و الثّقة و درء كافة آلأنحرافــات و آلمشكلات ألسّلوكيّة لدى آلأبناء ليكونوا عناصر فاعلة للخير و آلبناء و الأزدهار و آلعلاقات آلودّية بين آلأهل و آلناس بما فيهم آلآبـــــــــاء أنفسهم.

و إليكم رابط البحث .. لمن يُريد معرفة المنهج العلمي – العقائدي – الأمثل للتربيّة آلعصريّة

عزيز الخزرجي