راية ليفورنو … مقاطع شعرية
1
في الطريق الى مكان ما …
وجدت المكان
وقفت
أخرجت من علبة السجائر سيجارتين
واحدة لي وواحدة للمكان ..
2
في المكان …
لم أجد الكلمات ..
تخطيت هذا الفراغ
وواصلت رئتاي مضغ الدخان
3
المكان …
مثل
الكلمات المتقاطعة
خطوط كلسية من فاليتا وحواف دخانية من بيروت
المكان ..
أفقيا
عسل وبيلا
عموديا
تبغ وأرز
4
لهذا المكان مكان
في صخور الملح نرى المكان …
على حائط البحر هناك مكان ..
5
يكتب المكان …
قصة مكان ..
دون أن يذكر مكان المكان
دون أن يذكر المكان مكان
6
أنهض أيها المكان
أجمع أقنعة فينيسيا ونادي جبال سيسيليا
ضع إكليل الدم على سفح الكولسيوم
خذ راية ليفورنو لروما …
وأرسم القبل على جبين الرفاق ..
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب