راية ليفورنو … مقاطع شعرية

1

في الطريق الى مكان ما …

وجدت المكان

وقفت

أخرجت من علبة السجائر سيجارتين

واحدة لي وواحدة للمكان ..

2

في المكان …

لم أجد الكلمات ..

تخطيت هذا الفراغ

وواصلت رئتاي مضغ الدخان

3

المكان …

مثل

الكلمات المتقاطعة

خطوط كلسية من فاليتا وحواف دخانية من بيروت

المكان ..

أفقيا

عسل وبيلا

عموديا

تبغ وأرز

4

لهذا المكان مكان

في صخور الملح نرى المكان …

على حائط البحر هناك مكان ..

5

يكتب المكان …

قصة مكان ..

دون أن يذكر مكان المكان

دون أن يذكر المكان مكان

6

أنهض أيها المكان

أجمع أقنعة فينيسيا ونادي جبال سيسيليا

ضع إكليل الدم على سفح الكولسيوم

خذ راية ليفورنو لروما …

وأرسم القبل على جبين الرفاق ..

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب