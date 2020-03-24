شركة صينية تفوز بعقد نفطي في العراق

فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية “سي بي إي سي سي” بعقد هندسي في العراق لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق.

وقالت الشركة في بيان لها انها فازت هندسي في العراق لمعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون النفطي في العراق بقيمة 203.5 مليون دولار.

وأضافت ان “المشروع يهدف المقرر اكتماله في غضون 29 شهرا، إلى بناء منشأة لمعالجة الغاز العالي الكبريت بطاقة يومية 4.39 مليون متر مكعب، وفقا لبيان صادر، اليوم الاثنين، عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي الشركة الأم لشركة “سي بي إي سي سي”.

وينتج حقل مجنون النفطي، الذي تشغله شركة نفط البصرة الحكومية العراقية، حاليا نحو 240 ألف برميل يوميا، وتعتزم الشركة زيادة الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميا في عام 2021.