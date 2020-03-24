بسم الله الرحمن الرحيم

كيف (امريكا وراء كارونا) وتقول (امريكا تنهار بكارونا) يعني (امريكا وراء الوباء لتنهي امريكا)؟

يروج اعداء امريكا.. نظرية المؤامرة بقولهم (امريكا صنعت وباء فايروس كارونا)؟؟ ثم بنفس كلامهم يروجون (بان امريكا تنهار بفعل وباء كارونا)؟؟ الان فهمونه (امريكا وراء الوباء لتنهي امريكا)؟؟ فعلا حدث العاقل بما لا يعلق فان صدق لا عقل له.

ثم نسال بشيء ذي علاقة بخصوص وباء كارونا:

(لماذا دائما مليشة الحشد والصدر والسياسيين).. يشعرون العراقيين (بان لا دولة بالعراق)

ونعطي امثلة على ذلك:

– السياسيين سنبني مستشفيات من اموالنا لمواجهة كارونا؟؟

– مليشة الحشد ومليشة السرايا.. يدعون انهم يعقمون الشوارع ومؤسسات الدولة؟

– مليشة الحشد تدعي لولاها لما هزمت داعش؟

– مقتدى الصدر يامر مليشة سرايا السلام باستلام قاطع الرصافة ببغداد بحجة تطبيق الحضر؟؟

سؤال (دولة العراق ومؤسساتها وجيشها.. اين؟) .. من سلب قدراتها ويتكتم على جهودها؟ ام العراق ليس دولة مؤسسات.. بل دولة مليشيات؟

وهنا نقول لمليشة الحشد (كفونه شركم)/

فاصراركم على دخول الفايروس للعراق عبر الاصرار على دخول الايرانيين عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.. رغم التحذيرات من دخولهم.. وكون ايران اصبحت بؤرة كبرى للوباء.. تم ادخالهم .. فتضحكون على من بعد ذلك يا مليشة الحشد بدعوى تعقيم مدن العراق؟؟ في وقت العراق يحتاج للتقيم من امثالكم..

ثم لمن يطالب بخروج القوات الامريكية بدعوى لم يعد لها حاجة لهزيمة داعش؟؟

نقول.. من باب اولى ان يتم حل مليشة الحشد بعد انتفاء الحاجة له.. بعد هزيمة داعش، وتورط مليشة الحشد (الطرف الثالث) بقمع انتفاضة تشرين بوسط وجنوب الرافدين.. وانحدار الحشد بان يكون حامي للنظام السياسي الفاسد بالخضراء .. ومخلب ايران بالعراق.. ثانيا بان القوات الامريكية دورها تدريب الجيش العراقي وقنوات للتسليح العسكري للقوات المسلحة العراقية.. وتدريب القوات الجوية العراقية.. تعاون استخباري.. الخ..

ثم ان هناك (100) دولة فيها قواعد امريكية ومستقرة.. الا العراق..لماذا؟ الجواب/

تخيلوا (كوريا الشمالية تساهم بترشيح رئيس وزراء اليابان بوجود قواعد امريكية) هل تستقر اليابان.. أي اعداء امريكا الذين يؤججون الفتن في العراق.. سبب اضطراب العراق.. اما باليابان فالقواعد امريكية لكن الحكومة بطوكيو ليست بيد اعداء امريكا تناقض (اعداء امريكا) وغباءهم ..

وللسذج الذين يدعون (انسحاب امريكا) سوف (تنسحب ايران)؟؟ عجيب:

نقول لكم .. هل انتم بكامل قواكم العقلية؟ يعني العراق لا سامح الله ان تنسحب امريكا.. بشكل طبيعي سيكون فراغ كامل.. من سيملئه؟ الجواب ايران التي لديها 150 مليشية.. واحزاب اسلامية فاسدة موالية لها.. وجيش وشرطة منخورين بضباط دمج تابعين للمليشيات.. فهل تعتقد ايران ستترك العراق بدون ان تعلنه محافظة كالاحواز.. ثانيا ازيدك من الشعر بيت: اذا افترضنا بان امريكا انسحبت بفعل ضربات (المكاومة)؟؟ اي فصائل مسلحة مليشياتيه موالية لايران وهي تجهر بذلك.. (سؤال من سوف يخرج ايران من العراق).. ام تحسبون ايران حبابه ؟؟ صغيرونه؟؟ سوف تطلع من العراق بدون جلاليبق مثلا؟

وازيدك اكثر من الشعر بيتين:

قالوا في عام 2011 انسحاب امريكا سوف يتوقف الارهاب لان الارهاب (المجاهدين والمقاومة) يقومون بعملياتهم بسبب وجود امريكا.. فانسحبت امريكا 2011.. اشتعل ابو ابو العراق فهيمنت الارهاب على ثلث العراق وهيمنت المليشيات القذرة على باقي وسط وجنوب العراق.. وتضخم الفساد والكوارث..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم