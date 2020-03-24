محافظ أربيل : قد نستعين بقوات البيشمركة لتشديد حظر التجوال

محافظ أربيل لرووداو: قد نستعين بقوات البيشمركة لتشديد حظر التجوال

أكد محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الإثنين (23 آذار 2020)، أن “الحكومة تستعين بقوات الشرطة وقوات الأمن الداخلي، في تطبيق حظر التجوال، إلا أنهم على استعداد تام للإستعانة بقوات البيشمركة أيضاً، إذا تطلب الأمر”.

وقال فرست صوفي لشبكة رووداو الإعلامية، إن “قوات الشرطة وقوات الأمن الداخلي، قادرين على مسك زمام الأمور، ويقومون بعملهم كما يجب، إلا أننا مستعدون للاستعانة بقوات البيشمركة، إذا تطلب الأمر، وفي الوقت الحالي لسنا بحاجة لذلك”.

ولم يخفي محافظ أربيل، أنه “حتى الآن ما يزال القليل من غير الملتزمين بقرار حظر التجوال، وهم من لم يتفهموا بعد حجم الخطر الكبير، وإذا ما أدركوا حقيقة التهديد الذي يشكله فيروس كورونا، سوف يلتزمون منازلهم دون الحاجة لأي ضغط من الحكومة، أتمنى أن يعلموا جدية الوباء، ويقوموا بالالتزام بالتدابير الوقائية”.

ووصل عدد من تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، في إقليم كوردستان إلى 76 شخصاً، 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، وقد تماثل 22 من المصابين في السليمانية للشفاء وتوفي واحد.