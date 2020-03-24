وزير الكهرباء يرد على “ناشطة كندية” ويوضح سبب قطع الطاقة عن المتظاهرين

رد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الاثنين، على “ناشطة كندية” اتهمت كوادر الوزارة بقطع التيار الكهربائي عن المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الخطيب في تغريدة له اليوم، إن “سبب انقطاع التيار الكهربائي هو نزول سيركت التشغيل بسبب الحمل وتمت إعادته في أقل من ٢٥ دقيقة”.

واضاف الخطيب “شكراً لناشطة حقوق الإنسان الكندية على متابعتها الهم العراقي، وخوفها من بطش كوادر الكهرباء بمحتجي منتصف الليل في زمن الكورونا”.

وتابع الخطيب قائلا ، “عزيزي المتظاهر #خليك_بالبيت، نحن معك لخدمتك ووقايتك من الڤايروس”.

وجاء رد الخطيب على تغريدة لناشطة على موقع تويتر، قالت فيها “تم قطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير، نتمنى ان لا تكون هذه خطة لمجزرة جماعية اخرى.. اللهم بلغت اللهم فاشهد”.