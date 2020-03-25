الدعم الأمريكي.. الولايات المتحدة تزود المسلحين بالأسلحة والذخائر من خلال حلفائها في الشرق الأوسط

الكاتب والصحفي السوري

عبد الله السامر

نشرت بوابة أخبار اليوم في 14 مارس مقالاً عن العقيد السابق في الجيش العربي السوري سلطان عيد عبد الله سود. وقال العقيد السوري الذي قاتل سابقا في مجموعة “مغاور الثورة” إن الخبراء العسكريون الأمريكيون زودتهم بانتظام بدعم عسكري متنوعة. تم تنظيم قناة الإمداد من خلال معبر حدودي لا تسيطر عليه الحكومة السورية في منطقة قاعدة التنف العسكرية وحيث تواصل الولايات المتحدة تدريب الإرهابيين.

يشار إلى أن عبد الله سعود في عام 2013 كان من أوائل الذين انضموا إلى ما يسمى بالجيش السوري الحر وفي عام 2020 تم الاستيلاء عليه من قبل القوات الحكومية خلال عمليتها الخاصة.

وفيما يتعلق بالتدريب الخاص من قبل العسكريين الأمريكيين وأشار عبد الله سعود إلى أن القوات الأمريكية دربت مقاتلين من وحدته لفترة طويلة على استخدام الأسلحة والتكتيكات في الصحراء والأنشطة التخريبية.

علاوة على ذلك سيطرت المسلحين والمخابرات الأمريكية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن حتى أغسطس 2018. واعتبر معبر نصيب الحدودي القناة الرئيسية لتوريد الأسلحة إلى الإرهابيين في محافظتي درعا والقنيطرة. وبحسب مصادر في المخابرات السورية فإن قنوات الإمداد عبر نسيب ومنطقة التنف متطابقة تمامًا.

ومن المثير للاهتمام أن السكان المحليين شهدوا مرارًا وتكرارًا وجود ممثلي المخابرات الأجنبية في محافظة درعا حيث شاركوا في تنظيم التفاعل مع العصابات المحلية لزعزعة استقرار المنطقة.

ومع ذلك بالإضافة إلى واشنطن قدمت تل أبيب بشكل متكرر الدعم لمختلف جماعات المعارضة التي تقاتل الحكومة الرسمية. يشار إلى أنه في عام 2018 ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكي مقالا واتهم إسرائيل فيه بتنظيم عمليات نقل أسلحة السرية وتمويل مجموعات متطرفة عبر معبري نصيب والقنيطرة في محافظة درعا. بسبب سياسة الدولة الصهيونية لا تزال بقايا المسلحين تتصرف بوقاحة في هذه المناطق ومقاومة إنشاء السلطة الرسمية.

في نهاية هذا الشهر، قام مسلحون، بمساعدة المخابرات الغربية، بمحاولات عديدة لزعزعة استقرار الوضع في مدينتي الصنمين وطفس في محافظة درعا ، مستغلين تفاقم الوضع في شمال البلاد. ثم قررت القيادة العسكرية للجمهورية العربية السورية نقل قوات خاصة إلى هذه المنطقة بسبب هذا القرار في غضون أيام قليلة تم توقيع اتفاق سلام وإقناع العصابات بإلقاء أسلحتهم.

من الجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من “المساعدة الأمريكية” تركزت في مدينتي السنامن وطفس. ربما كانت الولايات المتحدة مهتمة للغاية بدعم المتطرفين مباشرةً أو من خلال حلفائها كإسرائيل.

تؤكد هذه الحقائق وغيرها مرة أخرى الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية في أراضي الجمهورية العربية السورية والذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض الحالة في المنطقة وهو المشكلة الرئيسية على طريق التسوية السياسية للوضع.