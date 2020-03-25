الكهرباء تصدر بيانا بشأن “الاعتداء الارهابي” على محطة الطارمية الثانوية

اصدرت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، بيانا بشأن الاعتداء الارهابي على محطة الطارمية الثانوية، فيما اشارت الى ان المحطة تعمل بصورة طبيعية.

وقالت الوزارة في بيان انه “في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم تم الاعتداء على محطة الطارمية الثانوية 132 من قبل عصابات داعش الارهابية حيث واسفر الاعتداء الجبان عن استشهاد المفوض قاسم محمد ابراهيم واصابة اثنين من افراد حماية المنظومة”، مبينة ان “ابطال الشرطة وحماية المنظومة تصدوا لهم وحال دون دخولهم للمحطة”.

واضافت انه “سرعان ما قامت قوة من الجيش العراقي لواء ٥٩ مع فوج من قوات الحشد الشعبي بتطويق المنطقة وملاحقة العناصر الارهابية ونقل جثمان الشهيد البطل والجريحان البطلان الى المستشفى”، مشيرة الى ان “الاعتداء الارهابي لم يسفر عن اصابة اي من الفنيين المدنيين او المعدات التابعة للمحطة أعلاه”.

واكدت الوزارة ان “المحطة مازالت تعمل بصورة طبيعية”، لافتة الى ان “ملاكاتنا الهندسية والفنية كافة في وزارة الكهرباء في حالة استنفار تام لتقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي بايصال الطاقة الكهربائية وبشكل مستمر رغم حظر التجوال والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد”.

وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان عنصرا امنيا قتل واصيب اثنان اخران بنيران قناص على محطة للكهرباء شمال بغداد.