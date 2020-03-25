المالكي يدعو العراقيين الى الحذر ويشدد على الالتزام الكامل بحظر التجوال

حذر الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الثلاثاء، العراقيين من انتشار وباء كورونا، فيما شدد على الالتزام الكامل بحظر التجوال.

وقال المالكي في بيان انه في ظل ظروف عصيبة صحية واقتصادية يمر بها شعبنا العراقي الكريم نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد, والهبوط الحاد في اسعار النفط, وحالة حظر التجوال المستمرة التي فرضتها المؤسسات الصحية والادارية، وتأجيل الكثير من المصالح وكسب الرزق، فاني ادعو العراقيين جميعا الى توخي الحذر واتباع التعليمات الصحية الرسمية”.

وشدد المالكي على “ضرورة “الالتزام الكامل بحظر التجوال من اجل تجنيب الجميع خطورة انتشار هذا المرض الفتاك”، داعيا “كافة الجهات الصحية الى بذل كامل مجهودها في معالجة ورعاية المصابين, والمحجورين حتى القضاء على هذا الفيروس الذي اجتاح العالم”.

وطالب المالكي “العراقيين بالتعاون والتلاحم، وتهيئة سلال الغذاء والدواء الى العوائل المتعففة”، داعيا “المؤسسات الخيرية ومكاتب حزب الدعوة الاسلامية, ومكاتب دولة القانون الى تشكيل لجان رعاية الاسر المعوزة, واغاثة المناطق الفقيرة في جميع المحافظات ، واستقبال المساعدات والتبرعات, وتوزيعها على مستحقيها”.

ودعا المالكي ايضا “رجال العراق الميسورين والمحسنين الى البذل مما في ايديهم من العطاء في ساعات العسرة هذه”.