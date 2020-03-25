بعد تنفيذ الرحلة الاولى يوم امس انطلاق الرحلة الثانية لعودة العراقيين من مصر الى بغداد اليوم

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تنطلق ظهراليوم الاربعاء الخامس والعشرين من مارس 2020 م الرحلة الجوية الثانية الاستثنائية من العاصمة المصرية القاهرة الى بغداد لنقل العراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية تنفيذا لموافقة لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 م والذين لم تسمح لهم الظروف في وقت سابق من السفر ( العودة ) لاسباب تعليق الطيران بين البلدين الشقيقين مصر والعراق ,

وقد اتخذت وزارة النقل العراقية قرار تسيير رحلة جوية اضافية لأجلاء الوجبة الثانية للعراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية والتي ستنطلق اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً من مطار بغداد الدولي الى مطار القاهرة الدولي وموعد عودتها سيكون في الرابعة عصراً بتوقيت بغداد في ذات اليوم لتكون بواقع رحلتين أستثنائيتين مباشرتين بين القاهرة وبغداد بالتنسيق والتعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة .

وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت يوم الاحد الثاني والعشرين من مارس 2020 م الجاري تسير رحلة جوية أستثنائية أستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني 55لسنة 2020 على متن أحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لعودة المواطنين العراقيين والطلاب من مصر الى أرض الوطن يومي الثلاثاء والاربعاء وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة كورنا الاخيرة .

من جانبه اكد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل يوم امس الثلاثاء، إن بلاده مدت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين، اعتبارا من أول أبريل/ نيسان 2020 م .

وكانت جمهورية مصر العربية قد علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس/ آذار، وكان مقررا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر وتقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم.‎