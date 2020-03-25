بيان من رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

رئيس لجنة الصحة والبيئة د.قتيبة الجبوري

يدعو الكتل السياسية إلى دعم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ونسيان خلافاتها في هذا الظرف الطارئ

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري الكتل السياسية إلى ترك خلافاتها جانباً والمضي باتجاه تشكيل حكومة لديها صلاحيات كاملة وبإمكانها اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة وباء كورونا، مبيناً أن بقاء حكومة تصريف الأعمال يؤخر إنجاز الكثير من الأمور التي تتطلب سباقاً مع الزمن

في هذا الظرف الطارئ .

وقال في بيان اليوم :” ان مواجهة وباء

كورونا مرهونة بالسرعة واتخاذ قرارات حاسمة بلا تردد مع امتلاك صلاحيات كاملة، وهذه الصلاحيات لاتتوفر في حكومة تصريف الأعمال التي عجزت عن تلبية احتياجات القطاع الصحي وخصوصاً في الجانب المالي “.

وأوضح الجبوري :” ان على الكتل السياسية

أن تكون على قدر المسؤولية تجاه هذا الوباء الذي يفتك بالعالم، ولكي نحد من انتشاره يتوجب على هذه الكتل أن تضع خلافاتها جانباً وتقدم تنازلات وتراعي المصلحة العامة وتدعم رئيس الوزراء المكلف السيد عدنان الزرفي في تشكيل كابينته الحكومية خلال مدة أقصاها أسبوع “.

وبين :” أن الحكومة الجديدة يجب أن تتصرف

وفقاً لصلاحياتها القانونية والدستورية وأن تأخذ على عاتقها توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها وزارة الصحة واللجنة التي شكلت بالأمر الديواني 55 ، كما أن الحكومة الجديدة ستكون أمام أنظار السلطات الرقابية وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب، وبالتالي نرى

ضرورة التصويت عليها بأسرع وقت ممكن، علماً بأن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في هذا الظرف الاستثنائي سيجعل الشعب المبتلى بكارثة كورونا يسحب تأييده من هذه الكتل ويتهمها بالتقصير “.