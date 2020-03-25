ترامب: أردوغان والكورد السوريون مستعدون لإبرام اتفاق سلام.. ومصدر في PYD يعلق‎

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والقوات الكوردية في سوريا لإبرام اتفاق سلام، فيما أكد مصدر مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قبول إبرام «اتفاق» مع الجانب التركي، لكن بـ «شروط».

وقال ترامب في مقابلة مع قناة ‹فوكس نيوز› الأمريكية: «قلت لهم (الأتراك)، وقعوا الاتفاق مع الكورد، توصلوا إلى السلام. لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الكورد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما تسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخراً، منذ شهرين تقريباً».

وأضاف «وها هم بدأوا بالحرب، والأوضاع باتت سيئة جداً، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن، وقعوا على الاتفاق. وهم يردون: نعم، سنبرمه».

وتعليقاً على تصريح الرئيس الأمريكي، قال مصدر مسؤول في PYD لـ (باسنيوز): «نحن منذ البداية ندعو إلى الحلول السلمية وليست لدينا أهداف عدائية ضد أي دولة أو طرف».

وأضاف «نحن مع إبرام اتفاق سلام مع الجانب التركي، لكن بشرط عودة المناطق المحتلة وتسوية باقي القضايا على أساس المصلحة المشتركة».

وتابع المصدر قائلاً: «مشروعنا هو مشروع أخوة الشعوب الذي يدعو للتعايش السلمي في الشرق الأوسط والاعتراف الكامل بحقوق جميع المكونات بإدارة شؤونها الذاتية».

وكانت تركيا قد بسطت سيطرتها على سرى كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض) في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، في 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2019، في عملية عسكرية ضد الوحدات الكوردية السورية، كما سيطرت على عفرين مطلع عام 2018.