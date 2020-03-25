رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير يصدر توضيحاً جديداً بشأن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين

اصدر رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير الشيخ صباح حسن الكناني، الثلاثاء، توضيحاً بشأن تصريحات عن عقد التأمين الصحي للمتقاعدين وعلاقة رئيس الحكومة الذي اعتذر عن التكليف محمد توفيق علاوي بذلك.

وقال الكناني في بيان “نوضح لجميع ابناء شعبنا العراقي وعائلة بيت علاوي الكرام باننا لم نقصدهم بسوء في جميع تصريحاتنا وبياناتنا حيث اننا نعرف مكانتهم بالمجتمع العراقي ودورهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومقارعتهم للنظام الدكتاتوري”.

وأضاف “الا اننا نؤكد ان صاحب الشركة الوهمية هو الذي ادعى ان من سهل مهمة حصوله على العقد السيد محمد توفيق علاوي واننا نعلم ان هذا الامر عار عن الصحة حيث طالبنا عائلة علاوي بالرد عن هكذا نصاب وتكذيبه حتى يتوضح الامر للرأي العام”.

وتوعد مكتب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، بمقاضاة “صباح كناني”، مشيرا الى ان هذا الشخص تناول جملة مغالطات وافتراءات ضمن حملة تشويه متعمدة في وسائل التواصل الاجتماعي.