محافظة اربيل تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة

اصدرت محافظة اربيل، الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة، فيما توعدت المخالفين باشد العقوبات القانونية.

وقالت المحافظة في بيان انه “التزاماً بقرار وزارة الداخلية لحكومة اقليم كردستان بمنع التجوال الى الاول من نيسان المقبل، عقد في ديوان محافظة اربيل أجتماعاً برئاسة المحافظ فرصت صوفي”، مبينة انه “تم بحث إجراءات جديدة لغرض مجابهة انتشار فايروس كورونا في عموم المحافظة”.

واضافت انه “بعد نقاشات جدية لأعضاء الغرفة وبأمر من المحافظ اربيل تقرر ما يلي:

١- بعد قرار منع التجوال لسير العربات، قُرِرَ منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم محافظة اربيل بما فيها الأقضية و النواحي و مركز المدينة.

٢- يستثني المواطن من منع الخروج في حالة سد حاجياته من المواد الغذائية في الذهاب الى الماركيتات و المخابز.

٢ – على المحلات والدكاكين والمخابز الالتزام بتعليمات والشروط الصحية.

٤- تنفيذ هذه الاجراءات ستبدأ من يوم الثلاثاء الـ24 من اذار الحالي الى الاول من نيسان المقبل”.

وتوعدت المحافظة “المخالفين باشد العقوبات القانونية”.