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محافظ النجف يكشف عن سبب تمديد حظر التجوال الى الاول من نيسان المقبل

كشف محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، عن سبب تمديد حظر التجوال الى الاول من نيسان المقبل، فيما اشار الى اصابة 13 اصابة بكورونا في المحافظة.

وقال الياسري في تصريح صحافي ان “الحكومة الاتحادية لم تقدم اي شي للمحافظة بشأن كورونا”، مشيرا الى ان “اكثر من 20 الى 25 شخصا قدموا فنادقهم للحجر الصحي”.

واضاف انه “تم تسجيل ١٣ اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة”، لافتا الى ان “بعض المواطنين لم يلتزموا بالاجراءات ونحذر من ذلك”.

وتابع الياسري ان “سبب تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية الاول من نيسان المقبل لان اخر عائلة عراقية قادمة من ايران ودخلت في المحافظة هو يوم الـ17 من اذار الحالي”.

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