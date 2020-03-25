مسرور بارزاني ومساعد وزير الخزانة الأمريكي يبحثان سبل مساعدة كوردستان لمكافحة «كورونا»

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد استعرض الجانبان الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد وسبل مساعدة الإقليم من قبل الولايات المتحدة في هذا الجانب.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية بحث الإصلاحات التي تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذها على أرض الواقع، كما تمت مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأمريكي والتجارة في إقليم كوردستان.