Posted on by

مسرور بارزاني ومساعد وزير الخزانة الأمريكي يبحثان سبل مساعدة كوردستان لمكافحة «كورونا»

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  الثلاثاء، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق بيان لحكومة الإقليم،  فقد استعرض الجانبان الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد وسبل مساعدة الإقليم من قبل الولايات المتحدة في هذا الجانب.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية بحث الإصلاحات التي تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذها على أرض الواقع، كما تمت مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأمريكي والتجارة في إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني ومساعد وزير الخزانة الأمريكي يبحثان سبل مساعدة كوردستان لمكافحة «كورونا»

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close