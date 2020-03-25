من هو عدنان الزرفي رئيس الوزراء العراقي الجديد المكلف؟

من هو عدنان الزرفي ، الرجل المكلف بتشكيل حكومة عراقية أخرى في 17 مارس / آذار من قبل الرئيس برهم صالح. كثير من العراقيين خاصة في النجف ينظرون إلى الزرفي على أنه سياسي فاسد ، وقد أخطأ في إدارة محافظة النجف وأجبر على ترك منصبه الحاكم بسبب الفساد المالي والإداري واللاأخلاقي. يجادل البعض إذا فشل في إدارة محافظة صغيرة فلماذا سيكون قادراً على إدارة دولة إقليمية كبيرة مثل العراق. حمله الكثيرون على إهدار ما يقرب من مليار دولار تم تخصيصها لبناء النجف عندما تم اختيار النجف لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية ، ويشيرون إلى العديد من المباني غير المكتملة والطرق والجسور المتدهورة تمامًا في النجف. اتهموه بإعطاء عقود لشركاء أعمال غير محترفين لم يسبق لهم تجربة تجارب ذات صلة ، وأخيرًا ، يشيرون إلى أسلوب حياته الفخم وإنفاقه مبلغًا كبيرًا من المال على حملاته الانتخابية. كان الزرفي معروفًا بتقديم الآلاف من هدايا الحملات باهظة الثمن مثل أجهزة iPad و iPhone إلى ناخبيه قبل انتخابه. ويجادل آخرون بأنه لا يختلف كثيراً عن السياسيين الفاسدين الآخرين مثل نوري المالكي وعمار الحكيم وقادة الميليشيات المسلحة وغيرهم. يجادلون بأنه على الأقل أنفق بعض التمويل الذي تلقته النجف على النجف في حين أخذ آخرون كل الأموال. يجادل البعض أيضًا ، إذا تم تعيينه من قبل الأمريكيين ، فإنه سوف يسبب بلا شك الكراهية بين العراقيين للولايات المتحدة بسبب اختيارهم السيئ ويشبهون هذا الكراهية لكره العديد من الشيعة العراقيين لإيران بسبب دعمهم لقادة ما يُنظر إلى العديد من الميليشيات المسلحة الفاسدة التي يعتقد أنها مسؤولة عن قتل واختطاف النشطاء والمتورطين في الفساد المالي. كملاحظة ذات صلة ، يعتقد العديد من العراقيين أن الفساد وصل إلى جميع دهون الحياة في العراق بما في ذلك المرجعي. يعتقد الكثيرون أيضًا أن جميع الأحزاب الدينية والسياسية تقريبًا لديها شكل ما من الميليشيات المسلحة بما في ذلك مرجعية. على سبيل المثال ، هناك سرايا السلام ، التي يسيطر عليها مقتدى الصدر ، لواء بدر ، يسيطر عليها هادي العامري ، لواء اشورا ، التي يسيطر عليها عمار الحكيم ، أصعب أهل الحق ، التي تسيطر عليها قيس. الخزعلي ، والقائمة تطول وتطول. ومن المفارقات أن كل ذلك مخالف للدستور العراقي الذي يمنع القوات المسلحة من المشاركة في الانتخابات.

أنا عراقي أمريكي ، وقررت أن ألقي بعض الأضواء على خلفية الزرفي وتربيته ، هل صحيح أنه كان مدعومًا من الولايات المتحدة ، وكيف وصل إلى مكانه الحالي. أنا أعتمد على معرفتي بالعراق والولايات المتحدة ، وأستخدم فقط مراجع معروفة وأتحدث مع مصادر موثوقة تعرفه أو تتعامل معه شخصياً.

سيرة موجزة عن عدنان الزرفي

الاسم: عدنان خضير الزرفي

مكان الميلاد: النجف ، العراق

تاريخ الميلاد: 1 يناير 1966

الجنسية: العراق والولايات المتحدة

صافي الثروة في الولايات المتحدة [1]: 44 مليون دولار

صافي الثروة في العراق: يقدر بأكثر من 100 دولار أمريكي

صافي الثروة في مكان آخر: غير معروف

سيرة سريعة:

نشاط السنوات

قبل عام 1991 كان في السجن.

هرب إلى مخيم رفحاء ، المملكة العربية السعودية في عام 1991 وكان هناك حتى 1994.

1994-2003 وصل إلى الولايات المتحدة كلاجئ من مخيم رفحاء للاجئين السعودي. لقد عاش

في شيكاغو وديترويت ، الولايات المتحدة الأمريكية

2003 تم نشره في العراق في أبريل 2003 كعضو في فريق شركة العراق للانشاء والتعمير.

مجلس التنمية برئاسة عماد الخرسان.

2004-2005 تم تعيينه من قبل بول بريمر ، ثم المسؤول الإداري الأول في العراق

محافظ محافظة النجف ايار 2004 [2]. قتل عمه في عام 2004 واختطف شقيقه وقتل في عام 2005 من قبل المتمردين والمليشيات التي يعتقد أنها مرتبطة بجيش المهدي ، وهي جماعة مسلحة يقودها مقتدى الصدر.

2006-2009 عمل في وزارة الداخلية.

2009 – 2015 تم انتخابه ليكون محافظ النجف وبقي في منصبه حتى كان

أطلق من منصبه في عام 2015.

2015 تم انتخابه خارج مكتب محافظ النجف بسبب الفساد المالي وسوء استخدامه

صناديق النجف.

2015: شكل حركة الوفاء ثم فاز بمقعد في البرلمان العراقي.

2018 انضم إلى “تحالف نصر” ، وهو تحالف شكله حيدر العبادي ، السابق في العراق

رئيس الوزراء وأصبح في النهاية نائبه.

2020 كلفه الرئيس برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويبرز عدنان الزورفي ،

• تم سجنه من قبل نظام العراق قبل عام 2003 وهرب من السجن عام 1991 ،

• غادر العراق دون تعليم ثانوي عام 1991.

• اتهم بالقتل في مخيم رفحاء.

• وصل إلى الولايات المتحدة كلاجئ وكان يعيش على المساعدة العامة ، إلا أن صافي ثروته في الولايات المتحدة تبلغ 44 مليون دولار أمريكي [1] ،

• عزل محافظ النجف بتهمة الفساد المالي.

• يقدر صافي ثروته في العراق بأكثر من 100 مليون دولار ،

• لم تكن التكتيكات العدوانية في جمع الرشوة مختلفة عن تكتيكات الميليشيات المسلحة الأخرى ،

• لا يحظى بتقدير كبير بين الناس في النجف على جميع المستويات ،

• فاز في الانتخابات البرلمانية عام 2015 بعد الإنفاق الانتخابي الفخم في النجف. دهش الناس في النجف عندما لاحظوا الهدايا الفخمة الممنوحة للناس والمواد الانتخابية الباهظة الثمن والتي تقدر بملايين الدولارات. سأل البعض عن كيف يمكن لشخص يعيش على راتب حكومي أن يتحمل كل هذه النفقات الباهظة ، بينما جادل آخرون بأنه لا يختلف عن أي سياسي عراقي فاسد آخر ،

• اصطدم مع سياسيين سيئ السمعة في النجف مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر. أرجع الكثيرون المعارك والخلافات بين الزرفي وزعماء شيعة آخرين في النجف حول جمع الرشوة من خلال عقود غير مشروعة ، وسيطرة الوكالات في النجف مثل المطار الذي يدر ملايين الدولارات. ولا تختلف محافظة النجف عن المحافظات العراقية الأخرى أو الحكومة المركزية في بغداد حيث يقسم السياسيون العقود الحكومية فيما بينهم. في كلمة أخرى تقسم الرشوة فيما بينهم ويطلقون على هذه الرشوة “عمولات”. ويتضح ذلك عندما اعترفت حنان الفتلاوي علانية على شاشة التلفزيون الوطني بأنها كانت تشارك “الرشوة” و “العقود غير القانونية” بين السياسيين ، لكنها أشارت إلى الرشوة على أنها عمولات وأشارت إلى العقود غير القانونية على أنها عقود.

من يدعم ومن يعارض ترشيح الزرفي:

يتفق جميع المطلعين على الدائرة السياسية العراقية تقريبًا على خلافات أو اتفاقيات بشأن مرشح تنبع من الفوائد الشخصية التي يحصل عليها كل واحد منهم. هذا صحيح حتى مع المرجعية في النجف ، التي يعتقد الكثيرون أنها متورطة في الفساد أيضًا. علاوة على ذلك ، لديهم أيضا مليشياتهم المسلحة الخاصة بهم مثل أي حزب سياسي آخر في العراق. بشكل عام ، الولاء الوطني للعراق لا وجود له بين السياسيين وتقريبا كل سياسي في العراق ينظر إلى مصلحته الشخصية من خلال (أ). حفظ ما كسبه مالياً من الرشوة ، (ب) كيف يستمر في السرقة ، (ج). كيف يحمي نفسه من الملاحقة القضائية في المستقبل؟ لهذا السبب ، واجه محمد علاوي رفضاً كبيراً من قبل كل الأطراف تقريباً. يُعرف محمد علاوي بين السياسيين العراقيين بأنه واحد من عدد قليل من الأفراد الشرفاء الذين لديهم سجل حافل على الرغم من أن البعض يجادل حول قدرته على القيادة. الكثير من العراقيين ، لم ينخدعوا من قبل العديد من السياسيين الذين أعلنوا علنا دعمهم لمحمد علاوي ولكنهم في الواقع ، حاربوا ضد ترشيحه لمنصبه. أعلن محمد علاوي علنا أنه سيلاحق السياسيين الفاسدين واصطدم شخصيا بالمالكي وسأله عما حدث لـ 140 مليار دولار أنفقها العراق على البنية التحتية غير الموجودة. قد يظن البعض أن عدنان الزرفي سوف يتمتع بدعم كل سياسي فاسد في العراق لأنه كان على الخط الأمامي للفساد. إنه مرشح مثالي لحمايتهم من الملاحقة القضائية ، ولكن جانبه السلبي هو أنه يُنظر إليه أيضًا على أنه منافسهم العدواني في السرقات. انخرط كل من الزرفي والعديد من الميليشيات المسلحة ، التي تنتمي إلى أطراف رئيسية في العراق ، في أساليب عدوانية للغاية للحصول على الرشوة والابتزاز والتبرعات القسرية. لهذا السبب ، لن يكون لدى عدنان الزرفي على الأرجح أي فرصة للنجاح في تشكيل الحكومة.

هل تدعم الولايات المتحدة الزرفي؟

تنظر الولايات المتحدة ، مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم ، إلى مصلحتها الخاصة. صحيح أن الولايات المتحدة كانت تاريخيا تدعم الدكتاتوريين والقتلة في العالم مثل صدام حسين على سبيل المثال ، ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة حريصة على من يدعم وما الذي يمكن أن يكسبوه من هذا الدعم. دعمت الولايات المتحدة صدام حسين لمحاربة عدوها في ذلك الوقت إيران. تاريخيا ، لم تدعم الولايات المتحدة أبدا الدكتاتوريين أو القتلة دون سبب. كما لم تدعم الولايات المتحدة أبدًا الأفراد المشكوك فيهم لأي مناصب رئيسية. إن الولايات المتحدة ذكية للغاية لدرجة أنها لا تستطيع دعم أناس مثل الزرفي. إن الزورفي مسؤولية تجاههم أكثر مما يمكنهم كسبه منه على الرغم من أنه مستعد لفعل أي شيء لأي شخص لمجرد الوصول إلى منصب رئيس الوزراء. صحيح أن الزرفي يحاول إعطاء الانطباع بأنه مدعوم من الولايات المتحدة. ومع ذلك ، تشير جميع الحقائق إلى خلاف ذلك. من غير المرجح أن ترتكب الولايات المتحدة نفس الخطأ الذي ارتكبته إيران من خلال تمكين الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في العراق ، مما دفع الكثير من الشيعة العراقيين إلى صد إيران بسبب دعمهم لهذه الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للقانون. إذا وعندما تدعم الولايات المتحدة أي شخص ، فعلى الأرجح يجب أن يقبل الفرد المدعوم من قبل العراقيين ، يجب أن يكون متعلماً ، يجب أن يكون لديه نوع من الولاء ، ويفضل أن يتحدث الإنجليزية بشكل جيد ، وأن يكون له سمعة معقولة ويساعدهم على الوصول إلى العراق . عدنان الزرفي يفتقر إلى كل هذه المعايير بينما يحتاج إلى الولايات المتحدة للمساعدة في الوصول إلى العراق. أولئك الذين يتبعون السياسة الخارجية الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية يمكنهم بسهولة استنتاج أن الزرفي ليس شخصًا تود الولايات المتحدة دعمه.

كيف يرى الناس في النجف عدنان الزرفي؟

بالسيارة في شوارع النجف سترى العديد من المباني غير المكتملة ، والتي كان من المفترض أن تكون جزءًا من البنية التحتية للبناء عندما تم اختيار النجف لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية. سترى أيضًا حدائق عامة داخل مناطق النجف السكنية تم بيعها لتصبح شركات عندما كان الزرفي محافظ النجف. يعتقد البعض في النجف أن الزرفي لم يظهر فسادًا ماليًا وإداريًا فحسب ، بل أظهر أيضًا فسادًا غير أخلاقي. على سبيل المثال ، كان الزرفي سيئ السمعة بسبب زيارته للمدارس الثانوية والكليات النسائية في النجف ويظهر دائمًا التحرش الجنسي للطالبات ومعلماتهن. قد يتم التسامح مع هذا العمل إلى حد ما في محافظات أخرى في العراق ولكن في النجف هذا غير مقبول إلى حد كبير. صحيح أن الزرفي فاز في انتخابات المحافظ لكنه طرد من منصبه بسبب أفعاله الفاسدة. تم إرسال قضيته إلى وكالة مكافحة الفساد في العراق. يعتقد الكثيرون في العراق أن جميع الوكالات فاسدة في العراق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وكالة مكافحة الفساد والنظام القضائي والأنظمة السياسية والقادة والمؤسسات الدينية. باختصار ، يجد الكثيرون في النجف أن الزرفي سياسي فاسد من الدرجة الأولى ، ولهذا السبب مارسوا ضغوطًا كبيرة لإقالته كحاكم للنجف.

فيما يلي بعض الأسباب التي تعارض تعيين عدنان الزرفي [3]

“إن ترشيح أي شخص متهم بالفساد لأية وظيفة مهمة خيانة لحجم المنصب الذي رشح له ، ومن رشح فاسدًا أو أقر ترشحًا فاسدًا ، أو صمتًا بشأن ترشيح فاسد هو شريك في الفساد ، ويشجعه عن علم وإصرار سابق ، لأنه مسؤول عن النتائج.

1 – تولى السيد عدنان الزرفي سابقاً منصب محافظ النجف لعدة سنوات ، وانتهى بإدانته بالفساد ، وعزله من منصبه بشكل أساسي وقرار بعزله من رئاسة الجمهورية صدر عن: المرسوم الجمهوري رقم 64 المؤرخ 17 سبتمبر 2015 ، الذي وقع عليه الرئيس السابق فؤاد معصوم. ومن تم فصله لأنه لا يصلح لمنصب محافظ ، كيف يمكن أن يعين على أعلى منصب في الدولة؟

2 – يمر العراق بمرحلة حرجة تتمثل في النضال من أجل الحفاظ على استقلاله وسيادته أمام القوات الأجنبية التي تنتهك سيادته على مجاله الجوي وتمارس العمليات القتالية دون إذن من حكومته وقصف قوات الحكومة العراقية دون موافقة. السلطة التنفيذية ، وقتل المواطنين العراقيين ، وبالتالي مهاجمة سلطات السلطة القضائية. الحق الحصري في التحقيق والإدانة والعقاب والإعدام لأي مخالفة يرتكبها مواطن عراقي. ولاشك أن أول مهمة لرئيس الوزراء في هذه الظروف هي الحفاظ على السيادة العراقية من أي قوة تنتهكها ، ومحاسبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة العراق ، وهذا لا يأتي بترشيح شخص له صلة وثيقة بالكيان الذي ينتهك سيادة الدولة العراقية ويقتل مواطنيها بدم بارد.

3- بينما يفخر الشعب العراقي بالمقاتلين البطوليين من الحشد الشعبي الذين حرّروا العراق من داعش وجعلوا بهذه الطريقة أثمن التضحيات ، فإن ترشيح أولئك الذين يتعاطفون مع القوى التي تهاجم الحشد الشعبي يعني مواجهة غضب الغالبية الساحقة من العراقيين الذين يشعرون بالغيرة من الجمهور الشعبي ويقدرون تضحياتهم ، الأمر الذي يهز آمال غالبية العراقيين الشرفاء … ويجعل رئيس الوزراء الجديد أمام طريقتين ليس لهما ثالثة: إرضاء الجماهير الموالية أولئك الذين حرروا الوطن من داعش ، أو إرضاء الأجنبي الذي أعلن حربه ضد أولئك الذين حرروا الوطن من داعش.

4 – تم ذكر اسم عدنان الظارفي بين المتورطين في أحداث النجف الأخيرة ، بما في ذلك حرق الممتلكات العامة والخاصة ، والهجمات والعنف المسلح الذي أدى إلى خسائر في الأرواح ، مما جعل ارتكابه قبل نتائج يبدو التحقيق في هذه الأحداث عملاً غير مسؤول يدل على تجاهل الحقوق المدنية لأهل النجف وتجاهل دماء مواطنيها.

5- في جميع الأحوال عدنان الظارفي هو شخصية غير مناسبة لهذا الموقف الحساس في هذه الظروف الحساسة. كل من لا يصلح لإدارة محافظة لا يصلح لإدارة الدولة ، ومن لم يعهد إلى خزينة محافظة لا يثق بخزانة الدولة ، ويكفي لرئيس الجمهورية مراجعة ملف الفصل الظارفي. من منصب محافظ النجف ليطلع نفسه على أسباب إقالته ، وأسباب ذلك ، والتي تشير بوضوح إلى عدم ملاءمته لأي منصب عام أو مسؤولية جدية.

حسين الرمحي

مواطن أمريكي عراقي

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