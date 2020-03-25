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نداء عـام :ألأخوة والأخوات أبناء الجالية العراقية في المجر

نداء عـام

ألأخوة والأخوات أبناء الجالية العراقية في المجر

تحية طيبة للجميع في ضل الوضع الحالي الذي يمر به العالم كله من وباء فيروس كـــورونا المستجــد( COVID 19 ) ونظـرا للإجراءات التي تتخذها الحكومة المجرية في سبيل الحفاظ على صحة جميع المقيمين على الأراضي المجرية نرجو من الجميع الالتزام بتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة .

نتمنى من الباري عز وجل بأن نجتاز هذا الوباء بالصحة ولعافية والشفاء العاجل للمرضى.

دكتور عـبـد الـواحـد مـهـدي
رئـيس الهيئة الادارية لرابطة الجالية العراقية في المجر
بودابست في 22/03/2020

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