نداء عـام

ألأخوة والأخوات أبناء الجالية العراقية في المجر

تحية طيبة للجميع في ضل الوضع الحالي الذي يمر به العالم كله من وباء فيروس كـــورونا المستجــد( COVID 19 ) ونظـرا للإجراءات التي تتخذها الحكومة المجرية في سبيل الحفاظ على صحة جميع المقيمين على الأراضي المجرية نرجو من الجميع الالتزام بتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة .

نتمنى من الباري عز وجل بأن نجتاز هذا الوباء بالصحة ولعافية والشفاء العاجل للمرضى.

دكتور عـبـد الـواحـد مـهـدي

رئـيس الهيئة الادارية لرابطة الجالية العراقية في المجر

بودابست في 22/03/2020