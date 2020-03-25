وزارة الهجرة تقدم اكثر من 9 آلاف حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في السليمانية

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين (9248) حصة من المساعدات الاغاثية (غذائية وصحية) للاسر النازحة في مخيمي آشتي وعربت التابعين الى ناحية عربت في محافظة السليمانية .

وافاد مسؤول مكتب الوزارة في المحافظة جيا حسين انه ” بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى وضمن خطة الوزارة في دعم النازحين انطلقت فرق الوزارة الميدانية حاملين مايكفي لتأمين الاحتياجات الضرورية من السلات الغذائية والصحية للعوائل النازحة في المخيمات ” ، موضحا ان مخيم آشتي شهد توزيع (8) آلاف حصة اغاثية مابين سلة غذائية وصحية للنازحين فيما شهد مخيم عربت توزيع (1248) حصة من المساعدات الاغاثية للعوائل النازحة تضمنت سلة غذائية واخرى صحية .

واكد حسين ان فرق الاغاثة في المحافظة لاتزال مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية والعينية للعوائل النازحة في المخيمات .