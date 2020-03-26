أكثر من 20 ألف وفاة جراء كورونا في العالم

أودى وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حتى مساء الأربعاء، بما لا يقل عن عشرين ألفا و599 شخصا عبر العالم، وذلك بحسب إحصاء أعدته وكالة “فرانس برس” للأنباء بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وأحصيت رسميا أكثر من 447 ألفا و30 إصابة في 182 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، شفي منها 104 آلاف و300.

ومنذ آخر إحصاء أجري الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ، سجلت 2341 وفاة إضافية و43 ألفا وعشر إصابات جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة هي إسبانيا (738) وإيطاليا (683) وفرنسا (231).

وسجلت إيطاليا، التي شهدت أول وفاة بالفيروس نهاية فبراير الماضي، وفاة 7503 أشخاص و74 ألفا و386 إصابة، مع إعلان 683 وفاة و5210 إصابات إضافية الأربعاء. وذكرت السلطات الإيطالية أن تسعة آلاف و362 شخصا تماثلوا للشفاء.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا (3434 وفاة و47 ألفا) والصين (3281 وفاة و81 ألفا) وإيران (2077 وفاة و27 ألفا) وفرنسا (1331 وفاة و25 ألفا).

ومنذ الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ، سجلت جامايكا والكاميرون وأستونيا والنيجر أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس على أراضيها، فيما رصدت غينيا بيساو ولاوس ومالي وليبيا وبيليزيا وغرينادا أولى الإصابات.

وبلغ مجموع الإصابات في أوروبا، بحسب آخر حصيلة الأربعاء 239 ألفا و912 مع 13 ألفا و824 وفاة، وفي آسيا 99927 إصابة وثلاثة آلاف و596 وفاة، وفي الولايات المتحدة وكندا 62194 اصابة و854 وفاة، وفي الشرق الاوسط 32182 اصابة و2123 وفاة، وفي اميركا اللاتينية والكاريبي 7529 إصابة و124 وفاة، وفي أوقيانيا 2656 إصابة وتسع وفيات، وفي أفريقيا 2631 إصابة و69 وفاة.

وتستند هذه الحصيلة إلى معلومات جمعتها مكاتب “فرانس برس” من السلطات الوطنية المعنية وإلى معطيات منظمة الصحة العالمية.