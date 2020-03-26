ألكثير من الناس يخاف الموت ولايعرفون بأن الموت راحه وأطمئنان وسكينه ، فالعمل الصالح يرفعه ، والعمل السيء يحيط بأهله ، وهنا يقول الله جَلَ وعلى ( وَمَن خَفَتْ موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ) أي بمعنى ان كفة السيئات قد تغلبت على كفة الحسنات ، وخابوا ، وهلكوا ، وباءوا بالصفقة الخاسره ، فيؤتى بهم يوم القيامه للحساب ، فهل أعددنا أنفسنا لذلك اليوم ، أهلاً بالموت ، وهنيئاً للذين ثقلت موازينهم فهم في عيشه راضيه ، أهلاً بالموت بعد أن أمتلئت الارض بالظلم والجور ، أهلاً بالموت بعد أن تقدم الذليل على العزيز ، أهلاً بالموت بعد أن أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكرا ، أهلاً بالموت بعد أن تعدى الناس على حدود الله ، أهلاً بالموت بعد أن أصبح السارق محترم بين الناس ، أهلاً بالموت بعد أن تنكر الولد لامه وأبيه ، أهلاً بالموت بعد كثُر الطلاق وشاع النفاق ، أهلاً بالموت بعد أن ذهب الحياء عن الناس وأصبحت النساء عاريات وفي الفتن داخلات ، أهلاً بالموت بعد أن أصبحت الزوجه عاله على زوجها لاتأتمنه ولا يأتمنها لا على ماله ولا على شرفه وسمعته ، أهلاً بالموت أذا رأينا إن الحق لايعمل به والباطل لايتناها عنه ، أهلاً بالموت اذا أرتشى القضاة وفسد الشرطه والقاده ، أهلاً بالموت اذا فسد رجال الدين وكثرت الجوامع وقل المصلين ، أهلاً بالموت فأن الموت حق ، والله لقد كتبت هذه السطور وأنا على ثقه مطلقه بأننا لاتنفعنا الا أعمالنا ولا يشفع لنا أحد ألا نبينا وأمامنا فأذا تمسكنا بهم خير تمسك فاننا سننجوا من وقفة يوم القيامه ، أهلاً بالموت لأن الحياة لم تعُد صالحه للعيش مع الظالمين ، فلنستعد إذاً لذلك اليوم لأنه قريب …..

جبر شلال الجبوري