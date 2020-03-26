احتجاز مراسل وكالة بغداد اليوم في البصرة

25/3/2020

احتجزت استخبارات البصرة مراسل وكالة بغداد اليوم الإخبارية الزميل حسن صباح، على خلفية نشره تقارير عن قضايا فساد وتلاعب بالعقارات في المحافظة.

وذكر صباح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أنه وأثناء ذهابه إلى عمله في الوكالة، قامت قوة من استخبارات المحافظة، باحتجازه في مركز شرطة (المربد) لمدة خمس ساعات، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد توقيعه على تعهد خطي، بعدم نشره تقارير عن قضايا معينة، ودفع كفالة مالية.

يذكر أن الزميل حسن صباح كان قد تعرض في الآونة الأخيرة لتهديدات من قبل مجهولين، بعد نشره تقارير صحفية تتحدث عن تغيير اجناس اراضي واستيلاء على قطع اراضي مخصصة لبناء مدارس وتحويلها الى مراكز تجارية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين احتجاز الزميل حسن دون مذكرة اعتقال، وتعده انتهاكا صارخا وغير مبرر لمبادئ الدستور، الكافلة لحرية العمل الصحفي في البلاد.

كما تطالب الجمعية الاجهزة الامنية في البصرة، بالكف عن احتجاز الصحفيين، وعرقلة عملهم خارج السياقات الدستورية والقانونية، وحماية الكوادر الصحفية، والتعاون معها أثناء تأديتها لواجباتها في المحافظة والامتثال الى الدستور.