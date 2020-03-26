التحالف الدولي يعلق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية “بشكل مؤقت”

قرر التحالف الدولي، الخميس، تعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية “بشكل مؤقت” في ضوء الازمة الصحية الراهنة، مشيرا الى أن القرار يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقال التحالف في بيان، إنه قرر تعديل ترتيباته في العراق وتعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت، خاصة في ضوء الأزمة الصحية، مشيرا الى أن القرار بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

واضاف أن فرنسا اخذت علما بهذا القرار ، وقررت إعادة أفراد عملية “الشمال” المنتشرين في العراق في هذا السياق، حتى إشعار آخر.

واوضح أن عملية الإعادة إلى الوطن ستبدأ اليوم الخميس 26 مارس / اذار الحالي 2020 وستتعلق بالمئات من الجنود المشاركين في عمود “التدريب” مع الجيش العراقي، بالإضافة إلى عناصر الدعم الوطني المتمركزة في هيئة عملية العزم المتأصل ( OIR) في بغداد.

وتابع البيان، أن فرنسا لا تزال ملتزمة تجاه بلاد الشام ، لأن القتال ضد داعش مستمر. وهي تحافظ على وجود جنودها الذين تم إدخالهم في منشآت OIR في الكويت وقطر وكذلك انتشارها البحري في القناة السورية، كما تواصل المشاركة في عمود “الدعم” ، من خلال عنصرها الجوي الذي يقوم برحلات يومية من القاعدة الجوية المخطط لها في الأردن وقاعدة التحالف الجوية في قطر، موضحا أنشطتها التدريبية ستستأنف بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.