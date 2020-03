الحظر والخطر

منذ بداية انتشار إخبار البلاء الجديد الذي يسببه فيروس كورونا COVID – 19 وحتى دخوله إلى اغلب بلدان العالم بتسارع شديد وتحوله إلى وباء عالمي حسب تصنيف WHO ، ظهرت المئات او الآلاف او الملايين من الآراء والتحليلات في التخصصات الطبية والصحية وغيرها من العلوم والفنون والآداب بعضها متفقة والبعض الأخر مختلفة وسببها هول مفاجأة الوباء ، ولكن القاسم المشترك بين الاتفاقات والاختلافات هو ليس الوقاية خير من العلاج بل إن الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية هي التي تجنب الإصابة بالفيروس وتغني المصاب عن ولوج علاجات أغلبها لا تزال في طور التحليل والتجريب وهي غير مؤكدة تماما حتى وان صرحت بعض الدول باكتشافها علاجات مفيدة تعين المعالجة لأغلب الحالات ، والحقيقة الدامغة بشأن العلاج الأكيد هي وجوب خضوعه لكل المراحل من الدراسة النظرية إلى الفحص والاختبارات المختبرية وبعدها التجريب على الحيوان وبعدها على الإنسان وان نجحت كل الإجراءات بشكلها الانسيابي يتم التسجيل والإطلاق ، وهي مراحل غير خافية على مختص وتستغرق سنة واحدة في أحسن الأحوال ، وفي ظل غياب العلاجات المسجلة يتم استخدام ما يمكن استخدامه على حالات مماثلة مرت على البشرية عند انتشار الأوبئة والنتيجة هي أما إكتساب الشفاء الجزئي او الكلي او فشل العلاج لحالة دون غيرها من الحالات ، وقد ثبت من الناحية العلمية والعملية في تجارب الصين ( التي ظهر فيها الوباء ) وكوريا الشمالية ( التي لم تظهر فيها إصابات بعد ) ، إن إتباع سياسات الحظر والإحتواء والعزل تعد استراتيجيات ناجحة جدا في مثل هذا النوع من الفيروسات لأنه غير معروف السلوك وله القدرة على تطوير نفسه لأنواع أخرى بمرور الوقت وعند عبوره الحدود ، وهذه الاستراتيجيات يمكن إتباعها من قبل الفرد والعائلة والمجموعات والدول ، ولو كانت الصين قد أدركتها بوقت مبكر لما تحرك الفيروس لمسافات من ووهان التي اكتشف فيها الوباء ، وحين أدركتها وعممتها على الدول تباينت ردود الأفعال فالدول التي استخدمت الحظر في الدخول والخروج منها واليها كانت أكثر قدرة على الاحتواء والعكس قد يكون صحيح .

Read our Privacy Policy by clicking here