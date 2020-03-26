Posted on by

الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ”القوة”

حذر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير يار الله، الاربعاء، من أن وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض حظر التجول بـ”القوة”.

وذكر بيان لمكتب الكعبي ان “النائب الاول لرئيس البرلمان زار، اليوم، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله”.

وطالب الكعبي، عبد المهدي بـ “الاسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الارهاب”.

ودعا النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى “إشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال”.

وحذر الجانبان، من أن “وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بالقوة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close