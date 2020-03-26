الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ”القوة”

حذر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير يار الله، الاربعاء، من أن وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض حظر التجول بـ”القوة”.

وذكر بيان لمكتب الكعبي ان “النائب الاول لرئيس البرلمان زار، اليوم، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله”.

وطالب الكعبي، عبد المهدي بـ “الاسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الارهاب”.

ودعا النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى “إشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال”.

وحذر الجانبان، من أن “وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بالقوة”.