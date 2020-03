بلاسخارت توجّه رسالة للعراقيين : إنها أوقاتٌ غير مسبوقة

ولفتت الممثلة الاممية في العراق ، الى ان ” الأمم المتحدة تظل إلى جانب العراق أكثر من أي وقتٍ مضى خلال هذه المرحلة الحرجة. وتقود منظمة الصحة العالمية (WHO) المساعدة على أرض الواقع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب. وتنضمّ إليها أُسرة الأمم المتحدة بأكملها حيث تواصل القيام بعملها خلال هذه الفترة من الأزمة”.

Read our Privacy Policy by clicking here