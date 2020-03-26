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 سلسلة محاضرات عن فيروس كورونا ومرضه ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

تقدمها 
” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

   المحاضرة الاولى               

  – كل مايجب ان تعرفه عن : 

” طبيعة فيروس كورونا وانتقاله “

. لماذا هو اخطر من غيره من الفيروسات

. ماهي العوامل التي تزيد من شدة مرض كورونا

. هل للتدخين دور في الاصابة

. ماهي الادوية التي قد تزيد من شدت مرض كرونا

 المحاضرة الثانية
 
– ماهي اعراض المرض ؟ .
 
– من هم الاكثر عرضة للاصابة بالمرض ؟
 
–   هل الكورونا الجديد اكثر فتكا من فيروسات الكورونا الاخرى ؟
 
– كيف يشخص المرض ؟ 
 
– اللقاحات والعلاجات
 
– حالات خاصة :  
                . الحوامل.
                 . الرضاعة
                 . الادوية التي تثبط جهاز المناعة – هل ينبغي ايقافها ؟
 
 
المحاضرة الثالثة 
 
          – ماهي الطرق الفعالة للوقاية من مرض الكورونا .
 
          – كيف نحدد من انتشار فيروس الكورونا .
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