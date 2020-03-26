 سلسلة محاضرات عن فيروس كورونا ومرضه ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

تقدمها

” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

المحاضرة الاولى

– كل مايجب ان تعرفه عن :

” طبيعة فيروس كورونا وانتقاله “

. لماذا هو اخطر من غيره من الفيروسات

. ماهي العوامل التي تزيد من شدة مرض كورونا

. هل للتدخين دور في الاصابة

. ماهي الادوية التي قد تزيد من شدت مرض كرونا