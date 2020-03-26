 سلسلة محاضرات عن فيروس كورونا ومرضه ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “

تقدمها
” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “
المحاضرة الاولى
– كل مايجب ان تعرفه عن :
” طبيعة فيروس كورونا وانتقاله “
. لماذا هو اخطر من غيره من الفيروسات
. ماهي العوامل التي تزيد من شدة مرض كورونا
. هل للتدخين دور في الاصابة
. ماهي الادوية التي قد تزيد من شدت مرض كرونا
المحاضرة الثانية
– ماهي اعراض المرض ؟ .
– من هم الاكثر عرضة للاصابة بالمرض ؟
– هل الكورونا الجديد اكثر فتكا من فيروسات الكورونا الاخرى ؟
– كيف يشخص المرض ؟
– اللقاحات والعلاجات
– حالات خاصة :
. الحوامل.
. الرضاعة
. الادوية التي تثبط جهاز المناعة – هل ينبغي ايقافها ؟
المحاضرة الثالثة
– ماهي الطرق الفعالة للوقاية من مرض الكورونا .
– كيف نحدد من انتشار فيروس الكورونا .