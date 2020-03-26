ما هي أعراض فيروس كورونا؟

الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة في التنفس هي بعض من أكثر الأعراض الشائعة لفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية: “قد يكون الأمر أشد على بعض الأشخاص، وقد يؤدي إلى التهاب رئوي أو صعوبة في التنفس”.

ويبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقاً (مثل مرض السكري وأمراض القلب) أكثر عرضة للإصابة بشدة بالفيروس”.أبرز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وفقًا لتقارير ونصائح منظمة الصحة العالمية كما يلى:

.. نظافة يديك باستمرار بالماء والصابون ..الكمامة تمنع وصول الجراثيم إلى الفم.. غطى فمك عند السعال بذراعك

..تفادي الاقتراب من أى شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال والعطس ..وتجنب السفر والتحرك من مكان لاخر إلا للضرورة القصوى..وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية والميته والبرية وكذلك الأسماك.. وفى حال إصابتك بحمى اذهب للطبيب فورًا للاطمئنان

أيضا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وهى

– عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلى – تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية

– تجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية – عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر

– ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه فى سلة المهملات ونفس الشىء بالنسبة للمنديل الورقى أثناء العطس أو الكحة – غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

– تناول وجبات الطعام بشكل منفصل – تجنب المواصلات العامة.

– عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مع أفراد الأسرة

– تنظيف جميع الأسطح التى يتم لمسها كثيرًا – عدم الإفراط فى تناول المضادات الحيويه – قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة فى التنفس أو إسهال أو ارتفاع فى درجة حرارة الجسم اتصل بالخط الساخن (105) أو التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بالبقاء على بعد 3 أقدام أو متر واحد على الأقل من أي شخص قد يكون مصاباً.

التسوق.. أمر ضروري حتى في أوقات الحجر الصحي..عدم الذهاب إلى التسوق إلا عند الضرورة القصوى، ففي مراكز التسوق يتجمع كثير من الناس ويكون خطر انتقال العدوى كبير..بتجنب لمس الكثير من الأشياء خلال التسوق، القفازات قد تكون مسؤولة عن نقل الفيروسات في كل مكان عند اللمس. أما بالنسبة للكمامات فلا ضرورة لارتدائها، ولكن ينصح بارتداء القناع عند وجود أعراض وذلك لتجنب نقل العدوى للآخرين.

من المهم جداً غسل الفاكهة والخضروات بشكل جيد، وغسل اليدين قبل الطهي كما هو الحال دائماً.

وتعقيم اليدين مباشرة قبل العودة إلى السيارة وضرورة غسل اليدين قبل مغادرة المنزل، وعند الوصول إلى البيت، يجب وضع المشتريات جانباً وغسل اليدين بعناية شديدة حتى قبل خلع السترة، لمدة ٢٠ ثانية. وبعد ترتيب المشتريات عد لغسل يديك من جديد.من تانى…..

يتجمع الناس في حفلات الميلاد والزواج والخطوبه،دون مبالاة أو حذر من التقاط أو نقل العدوى …يجب أن تقلل الزيارات

توجد ناس معدومه الضمير حاولت استغلال وباء كورونا لجني المال وزادت أسعار المعقمات والمطهرات المنزليه،بدون خوف من الله

ورجال تصلى جماعه فى محلات مغلقه حتى لايراهم أحد ويدفعوا غرامه ماليه….يجب تتذكرتوا تتغرغروا مايه وملح وخل وليمون أو بملح و ليمون بس كل شويه..وتشربوا على الريق مايه منقوع فيها شرائح الليمون طوال الليل..الله يبعد البلاء عن الجميع

هانم داود