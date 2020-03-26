مدير الدفاع المدني الإيطالي يعاني من حمى ويخضع لفحص كورونا

ألغى مدير الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي، الأربعاء، مؤتمره الصحفي اليومي الخاص بالإعلان عن تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في إيطاليا بسبب ظهور أعراض المرض عليه.

وقال مكتب بورريلي، في بيان، إن المدير تعرض لارتفاع في درجة الحرارة مما دفعه إلى مغادرة مقر الوكالة كإجراء احترازي.

وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، تم تعليق عقد المؤتمر الصحفي اليومي إلى أجل غير مسمى، إلا أنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا من خلال بيان صحفي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن بوريلي (55 عاما) خضع لفحص لفيروس كورونا، وأنه ينتظر النتائج.

وذكرت الوكالة، قبل ثلاثة أيام، أن 12 من أفرادها أصيبوا بالفيروس، في حين جاءت نتيجة بوريلي آنذاك سلبية.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا لليوم الرابع على التوالي، وفقا للنشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية.

وسجلت إيطاليا، الأربعاء، 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57521 حالة.

وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 3612 إصابة، مقابل 3780 يوم الاثنين و3957 إصابة يوم الأحد و4821 إصابة يوم السبت.

كما سجلت 683 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7503، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات، وبينها الوفيات وحالات الشفاء، إلى 74386، بنسبة زيادة يومية تبلغ 7,5 بالمئة.

وارتفعت حالات الشفاء بنحو 12 بالمئة إلى 9362 حالة، بينما ارتفع عدد مرضي الرعاية المركزة إلى 2,7 بالمئة فقط إلى 3489 حالة.