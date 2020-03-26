منظمة لقياس جودة الانترنت: العراق زاد من سعات الإنترنت ونتفليكس ويوتيوب تقللان الجودة

اعلنت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، اليوم الأربعاء، انه في الوقت الذي تقوم به وزارة الاتصالات العراقية مع شركات الانترنت بزيادة السعات المقدمة للمستخدمين، قامت شركات أوربية بتقليل نسبة نقل البيانات بنحو 25%.

وقالت المنظمة في بيان إن “شركتي نتفليكس ويوتيوب العالميتين، إتفقتا على خفض جودة بث الفيديو على الانترنت في أوروبا لتخفيف الضغط على شبكات الاتصالات التي تعاني من ضغوط جراء كثافة الاستخدام في ظل تفشي فيروس كورونا، بينما قامت الحكومة العراقية وشركات الإنترنت بزيادة السعات بنسبة 25%، وهذه خطوة تُحسب للعراق في ظل هذه الظروف”.

وأضافت أن “شركة يوتيوب خفضت جودة البث في أوروبا بشكل مؤقت إلى درجة الوضوح القياسية لمدة ثلاثين يوما، وكذلك التي بدأت هي الأخرى بخفض جودة الفيديو في مختلف خدمات البث التي تقدمها في أوروبا لمدة شهر”.

واشارت المنظمة إلى أن “الحكومة العراقية وشركات الإنترنت، زادت من السعات المقدمة للمستخدمين خلال الأيام الماضية رغم وجود ضغط كبير على الشبكة، وهذا مؤشر إيجابي يُحسب لها في ظل هذه الظروف الإستثنائية”.