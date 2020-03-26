نائب: تلقينا شكاوى بتأخير دفن جثامين ضحايا كورونا ولا توجد آليات واضحة لذلك

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، عن تلقيه شكاوى بتأخير دفن جثامين ضحايا كورونا، فيما اشار الى انه لا توجد آليات واضحة لذلك.

وقال العقابي في بيان “إننا ومن زاوية إنسانية ودينية تراعي كرامة الإنسان الميت وحفظ حرمة جسده ميتا وتهتم بمشاعر ذويه، نطالب خلية الازمة الحكومة ببيان حقيقة الضرر المحتمل الذي يسببه جسد الإنسان الميت جراء إصابته بهذا الفايروس ، ومدى خطورته على الكوادر المباشرة لعملية الدفن خاصة وقد اطلعنا على آراء لجهات صحية حكومية تؤكد عدم وجود خطر كبير في هذا الجانب وان الفايروس لا ينتقل في الهواء، وأنه يمكن دفن الضحايا بصورة لائقة مع اتخاذ اجراءات السلامة والاحتياط”.

واضاف “شاهدنا بعض مراسيم دفن الضحايا في إيران وكانت شبه طبيعية مع وجود احتياطات السلامة”، متسائلا “لماذا يتم التعامل مع ضحايا هذا الفايروس في العراق بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية تتنافى مع وصايا ديننا الحنيف وأعراف مجتمعنا العراقي”.

ودعا “الجهات الصحية المختصة وخلية الأزمة الحكومية لايلاء هذا الموضوع أهمية خاصة وبيان آليات معالجة حالات الدفن وتحديد أماكن مخصصة لذلك وتهيئة كوادر خاصة مهيأة للتعامل معه وفق الأحكام الدينية والمعايير الإنسانية التي تحفظ حرمة الإنسان”.