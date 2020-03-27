اشادة لموقف السعودية دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بدعوة المملكة العربية السعودية بعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة دول العشرين غداً الخميس 26 مارس 2020م الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،

استشعاراً من المملكة بأهمية توحيد الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، وتخفيف آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب، في ظل تحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية رئاسة مجموعة دول العشرين في هذه الظروف العالمية الصعبة، وانطلاقاً من حرص المملكة وعنايتها بأمن وسلامة واستقرار دول وشعوب العالم.

وثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عالياً الإجراءات الوقائية الاستباقية الصارمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشكل تصاعدي وتطبيقها أعلى المعايير الوقائية الإحترازية بشكلٍ فوري ومبكرٍ لمنع انتشار فيروس “كورونا المُستجد” والتصدي له والتي تمثلت في:

– إجراء الكشف الطبي على كل مُسافر قادم للمملكة واستضافة جميع المسافرين القادمين للمملكة من الدول التي انتشر فيها الفيروس إلى مراكز الحجر الصحي على نفقة وزارة الصحة،

– إيقاف العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والسياحة،

– وقف جميع رحلات الطيران الدولي،

– تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات،

– تعليق العمل في جميع الدوائر الحكومية باستثناء قطاعات محدودة،

– وقف جميع التجمعات والأنشطة والمسابقات الرياضية،

– إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد وجوامع المملكة،

– تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي ووسائل النقل العام (الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات)،

– فرض حظر التجول الجزئي في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة بتاريخ 23 مارس 2020 م الجاري لمدة واحد وعشرين يوماً،

وجميع هذه الإجراءات أسهمت بشكل فاعل في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية .