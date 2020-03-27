التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر

وجهت وزارة التربية، الخميس، المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر.

وقالت الوزارة في بيان إنها وجهت “المؤسسات التعليمية الاهلية كافة بعدم مطالبة اولياء الامور باي مبالغ في الوقت الحاضر وذلك نظرا لما يمر به بلدنا العزيز والعالم من ظروف استثنائية ومخاطر صحية بسبب تفشي فايروس كورونا”.

وأضافت أن “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي وجهت كتاباً رسمياً الى ادارات المدارس الاهلية طالبتهم فيه بتوزيع نتائج التلاميذ والطلبة واعلانها على المواقع الالكترونية لتلك المدارس دون الحاجة الى مراجعة الادارة لما له من مخاطر صحية وعدم رهن توزيع النتائج بتسديد الاجور”، داعية أولياء أمور الطلبة الى “الاتصال بالصفحة الرسمية لها في حال امتناع المؤسسات الأهلية عن تنفيذ هذا التوجيه”.