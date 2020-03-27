عالية نصيف تشيد بجهود الكوادر الطبية وخلية الأزمة ولجنة الصحة وتؤكد ضرورة الالتزام بحظر التجوال

أشادت النائبة عالية نصيف بجهود الكوادر الطبية والتمريضية

وأعضاء خلية الأزمة ورئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية والقوات الأمنية في مكافحة وباء كورونا، مؤكدة أن الواجب الوحيد الذي يقع على عاتق المواطن حاليا سهل التنفيذ وهو البقاء في المنزل والإلتزام بالتعليمات الحكومية .

وقالت في بيان اليوم :” إن أزمة كورونا أثبتت أن الكوادر

الطبية والتمريضية في العراق على قدر المسؤولية ويستحقون أن نثق بهم ونعتمد عليهم في التعامل مع هكذا كوارث وأوبئة، وكان من الممكن أن ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس بسرعة كما حصل في بقية الدول التي خرجت الأمور فيها عن السيطرة، ولكن الأمور مازالت تحت السيطرة بفضل

من الله وبجهود العاملين في القطاع الصحي وأعضاء خلية الأزمة ورئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية والقوات الأمنية “.

وبينت نصيف :” ان الواجب الوحيد الذي يقع على عاتق المواطن

حاليا ليس صعب التنفيذ، وهو الإلتزام التام بحظر التجوال وبالتعليمات الحكومية وتجنب المخالطة والحرص على عدم مغادرة المنزل، وبهذه الطريقة يمكن إنهاء العدوى ومحاصرة الوباء، نسأل الله تعالى أن يمن على أهلنا العراقيين وعلى كل البشر بالعفو والعافية والسلامة “.