فيروس كورونا يأرق القيادة الحمساوية في تركيا

مع اجتياح فيروس كورونا لتركيا وتسجيل البلاد في ظرف وجيز ما يناهز الألفي إصابة ، تنامت مخاوف قيادة حماس المقيمة باسطنبول من احتمال انتقال العدوى لبقية أعضاء الحركة داخل التراب التركي .

هذا و قد تحدث احد كبار مسؤولي حماس في تركيا عن احتمالية إصابة اغلب رجال الحركة بالفيروس ,حيث أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت من قبل الحكومة التركية في الأيام القليلة الماضية إصابة العديد من أعضاء حماس الذين يعيشون في اسطنبول, داعيا في وقت ذاته لضرورة ملازمة الحيطة و الحذر لتجنب الإصابة او نقل العدوى .

جدير بالذكر أن القيادي البارز بالحركة الإسلامية جهاد يغمور ، المتواجد منذ سنوات قليلة بتركيا بهدف التنسيق بين الحكومة التركية و حماس , كان أول من تم تشخيص اصابته بالفيروس داخل الحركة .

و يُعتقد ان اليغمور قد نقل العدوى لأعضاء آخرين داخل الحركة لاسيما و ان ثبوت إصابته أتى متأخرا نسبيا , حيث لم يتفطن رجل حماس الاول بتركيا لاصابته

إلا بعد بروز عوارض الفيروس بشكل واضح ما تسبب في نقله العدوى لأغلب أفراد أسرته حيث تتواجد زوجته حاليا في حالة حرجة بإحدى المستشفيات التركية.

تخشى حركة حماس الإسلامية اليوم من السيناريو الأسود و هو إصابة كل أعضائها المقيميين بتركيا بالمرض نظرا لتبعات ذلك على قنوات اتصالها بأنقرة , حيث يرجح الخبراء ان تقوم تركيا بتأجيل كل اللقاءات المستقبلية التي ستجمعها بالقيادة الحمساوية لأجل غير مسمى توقيا من إمكانية نقل المرض الى المسؤولين الأتراك .

مراد سامي