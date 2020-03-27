قوات التحالف تخطط لتسليم قواعد جديدة للعراقيين

ترجمة / حامد احمد

بعد اكثر من سنتين ونصف على مساعدة قوات التحالف للقوات العراقية في استعادتها لمدينة القائم الحدودية من قبضة داعش، قامت الولايات المتحدة بتسليم قاعدتها الجوية هناك للقوات العراقية.

مدينة القائم كانت تعتبر مركز نفوذ ستراتيجي لمسلحي داعش بحكم محاذاتها للحدود السورية حيث يتخذون من حوض نهر الفرات ومناطقه الزراعية والصحراوية هناك مناطق اختباء لهم وتنقلهم بين البلدين وتعتبر منطقة من الصعوبة السيطرة عليها.

على مدى سنوات كانت المدينة نفسها هادئة نسبيا ولكنها تتعرض بين الحين والاخر لهجمات متقطعة. اصبح اهلها متأقلمون بمرور الوقت مع فصائل قوات الحشد غير المحلية هناك.

شيخ رباح الكربولي، زعيم احد اكبر التجمعات العشائرية في القائم، قال لموقع المونيتر ان قوات التحالف التي انسحبت لم تكن تقوم باي نشاط في القائم.

واضاف الكربولي: “كانوا ماكثين في القاعدة، خصوصا بعد العملية العسكرية في منطقة الباغوز السورية”، مشيرا الى ان دور قوات التحالف في القاعدة كان مقتصر فقط على الاسناد الجوي للقوات العراقية.

وقال الشيخ الكربولي انه على الرغم من انه يعتبر ان تنظيم داعش قد ضعف كثيرا الا انه هو واطفاله ما يزالون يتلقون تهديدات من عناصر التنظيم، وانه يتوجب عليه ان يكون حذر جدا في تنقلاته وظهوره بين العامة.

من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاغنز، في تصريح للمونيتر “لم يعد للتحالف اي حاجة للبقاء فترة اطول في القائم وذلك لان القوات العراقية تقوم بدورها بنجاح بالتصدي لتهديدات داعش في محافظة الانبار الغربية”.

وبخصوص الانسحاب من بعض القواعد العراقية الاخرى التي ما تزال تضم قوات اميركية، قال المتحدث كاغنز “نحن ننسق عن قرب مع الحكومة العراقية لتسليم قاعدة كيو ويست وكي وان لوزارة الدفاع في غضون الاسابيع القادمة”.

عن: المونيتر