مناشدة العراقيين في مصر بتخصيص رحلات جديدة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تنطلق اليوم الخميس السادس والعشرين من مارس 2020 م الجاري من مطار القاهرة الدولي الرحلة الجوية الاستثنائية الثالثة متوجه الى مطار بغداد الدولي والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين الذين قدموا الى جمهورية مصر العربية الشقيقة للعلاج ويعانون من أمراض التوحّد والشلل الرباعي، فضلاً عن أولئك الذين لديهم عمليات جراحية كبرى وصغرى و الگروپات السياحية وعلى متنها (291 ) مسافر ,

وسبق ان شهد اليومين الماضيين الثلاثاء والاربعاء رحلتين مماثلتين كانت الاولى تقل (291 ) والثانية ( 263 ) مسافر .

وبين وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي : تم نقل المسافرين البالغ عددهم 291 على متن الطائرة B737/iy-Asw التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعد استحصال كافة الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات ووزارة الصحة والجهات المعنية وذلك استجابة لنداء العراقيين المتواجدين على الاراضي المصرية.

شكر لملاكات الخطوط الجوية العراقية

وذكر وزير النقل العراقي ان الجهود التي بذلتها ملاكات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تستحق الشكر والتقدير لما بذلوه لاكمال مهمة نقل العراقيين العالقين في دولتي الهند ومصر واستعداداتهم المبكرة في تهيئة ألطواقم وتعفير الطائرات قبل وبعد كل رحلة .

واضاف وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي .. ولا ننسى جهود المراقبين الجويين ومهندسي الاتصالات من منسوبي شركة الملاحة الجوية الذين تواجدوا في اماكن عملهم وحرصهم على تأمين الاجواء لجميع الرحلات العابرة لسماء العراق وكذلك الرحلات الاستثنائية التي تم تسيرها بناء على موافقة لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020.

لاسباب ايقاف الدراسة و ارسال الحوالات

وبسبب توقف الدراسة في المدارس والكليات والمعاهد في الجامعات المصرية حسب قرارات الحكومة المصرية تجنبا للاصابة بفيروس كورونا اللعين فقد قرر عدد كبير من الطلبة العراقيين الدارسين في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات المصرية من اختيار العودة للعراق وخاصة بعد ان تعرضوا الى مشاكل مالية لا يستطيعون من تجاوزها بسبب أيقاف التحويل المالي ( الحوالات ) من ذويهم او دوائرهم في العراق اليهم مما وضعهم بمواقف محرجة حسبما افاد العشرات منهم بهذا الشأن .

تخصيص رحلات جوية استثنائية جديدة

واكد الراغبون بالعودة الى العراق عن رفع طلباتهم الى معالي وزير النقل العراقي المهندس عبد الله لعيبي مناشدين سيادته باكمال جميله للمواطنين العراقيين في مصر خلال الايام الماضية بارساله ثلاث طائرات لنقل العراقيين من مصر للعراق والطلب الجديد يتعلق بموافقته حول تخصيص رحلات جوية استثنائية جديدة ( جسر جوي ) خلال الاسبوع المقبل تستوعب بقية العراقيين الراغبين بالعودة للوطن .

احداث مؤسفة

اما الاحداث التي جرت اليومين الماضيين امام مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة كانت لاسباب الحشد الكبير للمواطنيين العراقيين الراغبين بقطع تذاكر السفر للعودة الى بغداد وبلغ عددهم المئات على مدى الساعات الاولى من الدوام الرسمي للمكتب حتى نهاية الدوام وان طاقة المكتب لاتستوعب هذه الاعداد لصغر المكان وقلة عدد الموظفين قياسا على عدد المراجعين مما تسبب بحدوث بعض التقاطعات والتجاوزات بين العراقيين الراغبين بالحصول على تذاكر السفر وبين موظفين نسبتهم سفارة جمهورية القاهرة في مصر لمعاونه مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة وسجلت ملاحظات وامور من قبل المراجعين سنوردها لاحقا ( لكل حادث حديث ) .

رسالة لمصر للطيران

كما ناشد المواطنيين العراقيين الراغبين في العودة الى العراق الحكومة المصرية ووزارة الطيران المصرية بان يقوموا بتخصيص رحلات جوية استثنائية على متن خطوط مصر للطيران مقابل ثمن والاعلان عن ذلك خدمة لاشقائهم العراقيين ومعاونة شركة الخطوط الجوية العراقية في نقل العراقيين من القاهرة الى بغداد ,